أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سورية إلهام أحمد أن عملية الدمج العسكري لمؤسسات «الإدارة» مع مؤسسات الدولة، شبه منتهية وفق الترتيبات الأخيرة، إذ تمت الموافقة على 4 ألوية.



ووصفت في حديث مع «عكاظ»، تعيين نائب لوزير الدفاع السوري لشؤون المنطقة الشرقية بـ«المؤشر الجيد» على سير الاندماج، مضيفة أن العملية تحتاج إلى وقت طويل لدمج كل إدارات الإدارة الذاتية في الحكومة السورية.



ورأت إلهام أن من حق الإدارة الذاتية أن يكون لها وزراء في الحكومة السورية وممثلون على المستوى الدبلوماسي في الخارج، كاشفة وجود نقاش لتعيينها في منصب نائب وزير الخارجية السوري.



• هل لا تزال الإدارة الذاتية قائمة، خصوصاً أن أعلامها لا تزال موجودة في مقراتها؟



•• ستعمل إلى أن تنتهي عملية الدمج، وهذه المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ستكون بكامل كوادرها ضمن المؤسسات والدوائر الحكومية.



• هل تمت عملية الدمج أم لا، باعتبار أن هذه المؤسسات لا تزال قائمة؟



•• تم البدء بإجراءات الدمج، لكن لم تنتهِ بعد، يوجد العديد من المديريات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، لم تندمج بعد في المؤسسات الحكومية، لدينا قوائم بأسماء العاملين والإداريين، تم تقديمها لوزارة الدفاع، ويتم العمل كل فترة على الدمج في مديرية معينة أو وزارة من وزارات الدولة، عن طريق محافظ الحسكة.

• عملية الدمج العسكري بالتحديد كانت نقطة الخلاف مع الحكومة.. هل انتهت؟



•• يمكنني القول إنها انتهت تقريباً، إذ تم تشكيل 4 ألوية، وتعيين مسؤول للألوية كنائب لقائد الفرقة، وتعيين ممثل عن المنطقة الشرقية كمعاون لوزير الدفاع، ولا يزال النقاش دائراً حول الأعداد المتبقية من المقاتلين.



• هل يمكن الاطلاع على النقاشات.. وهل من عوائق للدمج؟



•• أعداد مقاتلي قوات سورية الديمقراطية كانت كبيرة، وقد تم تشكيل الألوية بقوام 1300 مقاتل لكل لواء، ولدينا أعداد فائضة، نعمل على إيجاد طرق لتوظيفها ضمن القوات العسكرية أو قوات الحماية.



• وحدات حماية المرأة تبقى مثاراً للجدال، إذ صرحت قائدة الوحدات بأنها لن تندمج ولن تنحل؟



•• جرى لقاء بين وحدات حماية المرأة ووزير الدفاع، لمناقشة هذا الأمر، ولا يزال الأمر قيد النقاش، إذ ننتظر جواب الوزارة حول آلية دمج هذه الوحدات في إطار تشكيلات الجيش السوري.



• لا تزال هناك أصوات كردية تقول لم تكن هناك حاجة لوجود قوات «قسد» في مناطق الأغلبية العربية وهذه إحدى سلبيات الإدارة الذاتية؟



•• قوات «قسد» لم تكن كردية فقط، والاعتراض كان مسيساً، فالمنطقة تم تحريرها بقوات عربية وكردية، وبقاء «قسد» لم يكن يعني بقاء القوات الكردية، وإنما القوات المشتركة والمجالس المحلية التي كانت مكونة من أبناء المنطقة، وتم التركيز على الاعتراضات من قبل الإعلام، لكنها لم تكن كما يتم تصويرها، فقد تم تحرير المنطقة من «داعش»، والانتظار حتى قيام نظام سياسي جديد في سورية.



• هل يمكن القول إن الولايات المتحدة تخلت عن الكرد في سورية؟



•• الأمريكيون لم يعطونا وعوداً بالبقاء في سورية للأبد ولم يعدونا بالحماية، ولكننا كنا نتحدث دوماً عن علاقات جيدة وتعاون مشترك، ولكنهم انسحبوا من مناطق عدة حصلت فيها مواجهات مع تركيا كما في تل أبيض ورأس العين، وتكرر ذلك أخيراً، ولكن لا يمكن القول إنهم تخلوا، كنا نعلم أنهم سيغادرون على الرغم من وجود مصالح لهم في مناطق أخرى، وبقاؤهم كان أصلاً لمحاربة «داعش» فقط، ولا يزال هناك تواصل معهم ولقاءات.

• كيف واقع العلاقة بينكم والدولة السورية؟



•• نحن لا نزال في مرحلة الاندماج، والعلاقة لم تكن يوماً في إطار معادٍ للدولة السورية، ما يجعل استمرارها أمراً طبيعياً، تبعاً للعلاقة الطويلة بين الجانبين، والعلاقة تقوم على خدمة الشعب السوري، خصوصاً الأكراد.



• حين كنتم في الإدارة الذاتية هل كان من الممكن قبول طرف له علاقة مع دولة أخرى؟



•• لا تزال الإدارة الذاتية تمتلك تواصلاً دولياً واسعاً مع دول أوروبية وعربية ومع أمريكا، ككيان إداري يتمثل في الإدارة الذاتية، لا تزال هذه العلاقات مستمرة، ومستقبلاً يمكن حدوث دمج دبلوماسي في إطار وزارة الخارجية على سبيل المثال، فلدينا ممثليات في الخارج، ويمكن التخطيط للدمج في السياق الدبلوماسي أيضاً، وفي حال حدوث اتفاق مع الحكومة، لا مانع من نقل شبكة العلاقات الخارجية إلى دمشق.



• ما هي صيغة الاتفاق الذي تريده الإدارة الذاتية فيما يتعلق بالملف الخارجي؟



•• بداية نحن بحاجة لدستور جديد لسورية الجديدة، لكن كمكونات ككرد يجب مراعاة تنمية الثقافات وضمان حقوقهم في إطار الدستور السوري، ويمكن من خلال الدستور إحداث دمج في العلاقات الدبلوماسية، يكون لنا ممثلون في السفارات وفي وزارة الخارجية والوزارات الأخرى، وأعتقد أن ذلك من حق الكرد والمكونات الأخرى، وجود تمثيل لهم، وقد لا نتحدث عن محاصصة ولكن نطالب بالتمثيل ونتمنى أن يكون رد الحكومة إيجابياً.



• كنتم دوماً ترددون أنه لا يمكن العودة إلى 2011.. ماذا عن الآن، وكيف تصفون هذه المرحلة بالنسبة لكم؟



•• يمكن وصفها بمرحلة انتقالية، هناك عملية دمج قائمة، تضمن الحفاظ على العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، كموظفين في الدوائر الحكومية، وستكون القوات ضمن ألوية لها خصوصيتها، فالاتفاق يشمل بنداً يقر الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية، وضمن هذا الحفاظ، تتمتع المنطقة بثقافة خاصة ومعتقدات وتمثيل، فلا يمكن العودة للوراء لـ2011، ولا يمكن القبول بالعودة للمركزية المشددة، وهذا ينطبق على كافة المحافظات باعتقادي، وهي أيضاً لا تمثل اللامركزية الحقيقية، فنحن نسعى لصلاحيات حقيقية، تشمل التنمية والإثراء الثقافي، ففي منطقتنا مثلاً توجد الثقافة السريانية والكردية والعربية، ما يوجب الحفاظ على خصوصية المنطقة، فيما يتعلق بأمور كالتعليم باللغة الأم، فيما يخص الأكراد.



• هل لديكم تواصل مع الدولة التركية؟



•• لدينا تواصل ونرغب في رفع سقف هذا التواصل، فنحن ننظر لدور تركيا وتأثيرها على الملف السوري وهي دولة جارة، والوصول لسلام في المنطقة يحتم أن يكون هناك تواصل وتفاهمات فيما يخص أمن المنطقة.



• هل يزعج ذلك الحكومة السورية؟



•• لديهم علم بهذا التواصل، ولم نسمع أي تعليق سلبي على ذلك.



• متى كان آخر تواصل مع دمشق؟



•• التواصل الهاتفي موجود بشكل يومي بيننا وبين الحكومة في سياق عملية الدمج، ولكن نلمس في بعض الأحيان تباطؤاً في تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المبرمة بيننا، ويوجد فريق من الرئاسة في المنطقة، نتواصل معهم بشكل مباشر، والتواصل موجود أيضاً مع وزارة الخارجية.



• تم حل حزب البعث في المرحلة الانتقالية والكثير من الأحزاب، ولكن هذا لم ينطبق على حزب الاتحاد الديمقراطي؟



•• حزب الاتحاد الديمقراطي وغيره من الأحزاب الكردية لا يمكن حلها، وننتظر قانون ترخيص الأحزاب، إذ طلبت الحكومة حلها، إلا أننا لم نقبل بذلك، ضمن إطار الحفاظ على خصوصية المنطقة، وتبعاً لقدم هذه الأحزاب وفعالياتها ونشاطاتها، وهي انعكاس للحياة السياسية في المنطقة، علماً بأن حزب الاتحاد وبقية الأحزاب الكردية تمارس أنشطتها واجتماعاتها علناً.



• ما السقف الزمني المتوقع لإنهاء جهود الدمج؟



•• استمرت النقاشات لمدة شهر، ولكن المرحلة العملية لا يمكن تحديدها بسقف، نظراً لتعقيدات العملية والتحديات التي تظهر على أرض الواقع، إلى جانب التعيينات في مؤسسات الحكومة، إذ تم حتى الآن دمج مديريتين فقط في الوزارات، وهذا يحتاج لوقت، كما ندعو الحكومة للتخلص من المماطلة، كما في موضوع الأسرى مثلاً، أخذ حيزاً زمنياً كبيراً، والكثير من العائلات تعيش حالة ترقب بسبب ذلك، وكذلك فيما يتعلق بموضوع عودة النازحين والمهجرين، إذ لا يزال نحو 9 آلاف شخص لم يعودوا لعفرين، وكذلك أهالي رأس العين.



• يشاع أنك مرشحة لنيابة وزير الخارجية؟



•• هذا الترشيح مطروح، وأنا أعمل بناء على رغبة شعبي، ويجب أن أذكر هنا أننا بناء على اللقاءات غير المكثفة، لمست فرقاً في طريقة تفكير الحكومة، تبعاً لاختلاف الثقافات، إلا أن ذلك يتلاشى حين نفكر بالمصلحة العليا للشعب، فتمثيل الكرد في العاصمة مهم جداً، وذلك يتطلب جهداً لتجاوز العقبات.



• في أكثر من موقع تذكرين الكرد.. هل تقصدين الكرد بتوجهاتهم السياسية من حزب الاتحاد والمجلس الوطني الكردي أم هم خارج الحسابات في عملية الدمج؟



•• بالتأكيد عملية الدمج تشملهم، وسيطالهم التمثيل في وزارات أخرى، ولا يزال الكونفرنس الذي حدث في الماضي قائماً، وسيكون لهم مناصب في المنطقة.



• ماذا عن التواصل مع العلويين والدروز؟



•• التواصل مع المكونات الأخرى قديم، وغير مرتبط بسقوط «قسد»، لدينا علاقات معهم وستبقى، ولن تكون في إطار معارضة جهة معينة، وذلك أمر طبيعي، وقد طرحنا موضوع السويداء مع الحكومة، وأبدينا استعدادنا لدعم أي تفاهم بين الطرفين، باعتبار أننا نحظى بعلاقات جيدة مع الدروز، للتوصل لحل وتفاهم على شكل وساطة، ولا نفكر بإرسال عناصر من الأكراد للسويداء.



• علم الإدارة الذاتية ما زال قائماً.. ما هي معايير بقاء علم واحد في سورية، ومتى يكون لديكم علم سورية فقط؟



•• تنوع الأعلام من وجهة نظري ليس بالضرورة يناقض وحدة الأراضي السورية، على العكس هو يعبر عن التنوع، فالرمز لكل مكون، لا يعني عدم وحدة الأراضي السورية، وفرض علم واحد من طرف واحد، يؤدي لظهور ضغوطات مستقبلية، ما يعني أن تقبل الرمز لكل مكون بوعي تاريخي ورحابة صدر ينعكس إيجابياً على تماسك الوحدة السورية، وكل مقاطعة في دول أوروبا لديها رمز يعبر عنها، إلا أن التمثيل الخارجي يكون بعلم واحد، وهذا لا يتعارض مع وحدة الدولة.