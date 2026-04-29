أوروبا تحترق.. موجة حر قياسية تضرب 95% من القارة

كشف تقرير علمي حديث أن موجة الحر التي اجتاحت شمال أوروبا ودفعت درجات الحرارة داخل الدائرة القطبية الشمالية إلى أكثر من 30 درجة مئوية خلال يوليو الماضي، جاءت ضمن عام استثنائي شهد تعرض أكثر من 95% من القارة الأوروبية لحرارة غير طبيعية.

وأشار التقرير، الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، إلى أن دولًا إسكندنافية مثل النرويج والسويد وفنلندا شهدت نحو 21 يومًا من الطقس شديد الحرارة، تخللتها ما يُعرف بـ«الليالي الاستوائية»، وهي ظاهرة نادرة في تلك المناطق الباردة.

أوروبا الأسرع احترارًا في العالم

وأظهرت البيانات أن درجات الحرارة في أوروبا ترتفع بمعدل 0.56 درجة مئوية كل عقد منذ منتصف التسعينيات، وهو أسرع معدل بين جميع قارات العالم، نتيجة تراكم الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري.

كما سجلت درجات حرارة سطح البحار أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما تراجع الغطاء الثلجي بنسبة 31% وكتلة الثلوج بنسبة 45% مقارنة بمتوسطات العقود الماضية.



ذوبان متسارع وحرائق مدمرة

وفي مناطق مثل سفالبارد، التي تعد من أسرع مناطق العالم احترارًا، ارتفعت درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف المتوسط الأوروبي.

وأدى الطقس الحار إلى اندلاع حرائق غابات مدمرة خلال عام 2025، التهمت أكثر من مليون هكتار من الأراضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل عام 2017، وكانت شبه الجزيرة الأيبيرية الأكثر تضررًا، خصوصا في إسبانيا التي استحوذت وحدها على 38% من إجمالي المساحات المحترقة.

البحار تسخن والأنهار الجليدية تتراجع

وسجلت المياه الأوروبية أعلى درجات حرارة على الإطلاق، مع تعرض 86% من المسطحات البحرية لموجات حر شديدة خلال العام، بينما شهد 36% منها موجات قاسية أو متطرفة.

وفي آيسلندا، تم تسجيل ثاني أكبر خسارة في الكتلة الجليدية، بينما فقد الغطاء الجليدي في جرينلاند نحو 139 جيجا طن من الجليد خلال عام واحد، ما ساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر عالميًا بنحو نصف مليمتر.

تحذيرات

وقال جون هايلاند من منظمة غرينبيس إن المؤشرات الحالية مقلقة للغاية، محذرًا من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية يهدد صحة البشر ومنازلهم وسبل عيشهم.

هل فات الأوان لاحتواء الأزمة؟

وكان قادة العالم قد تعهدوا خلال اتفاق باريس للمناخ 2015 بالحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إلا أن الاحترار العالمي تجاوز بالفعل 1.3 درجة.

وأكدت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، أن الوصول إلى هذا الهدف أصبح «شبه مستحيل» دون تجاوز مؤقت، مشددة على ضرورة تقليل هذا التجاوز قدر الإمكان.

دعوات للتحرك والتكيف

ودعا خبراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تعزيز خطط التكيف مع موجات الحر، تحسين أنظمة الإنذار والإخلاء، إعادة تصميم المدن لتكون أكثر خضرة وأقل اعتمادًا على الخرسانة، زيادة الاستثمارات في الحماية المناخية.

كما حث مستشارو الاتحاد الأوروبي الحكومات على الاستعداد لسيناريو ارتفاع الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، معتبرين أن الجهود الحالية غير كافية ومتأخرة.