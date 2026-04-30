تقرير Oxford Economics يُبرز الأثر الاقتصادي والاجتماعي الموسّع لماكدونالدز في الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة Oxford Economics، وهي شركة عالمية مستقلة متخصصة في التحليل الاقتصادي والاستشارات، تُقدّم دراسات وتوقعات اقتصادية تستند إلى البيانات، عن الحجم الكبير للأثر الاقتصادي والاجتماعي لماكدونالدز في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من أبريل 2024 إلى مارس 2025؛ إذ بلغت المساهمة الإجمالية للشركة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 3.6 مليار ريال سعودي، فيما أسهمت عملياتها في دعم أكثر من 22,500 وظيفة عبر مختلف القطاعات المرتبطة، مما يعكس دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

الأثر الاقتصادي: مضاعف يتخطى حدود التشغيل

أظهر التقرير أن الأثر الاقتصادي لماكدونالدز السعودية يتوزع على ثلاثة مستويات متكاملة: مساهمة مباشرة من عمليات الشركة بلغت 1.1 مليار ريال، ومساهمة غير مباشرة ناتجة عن الإنفاق لدى الموردين المحليين بقيمة1.7 مليار ريال، فضلًا عن أثر ممتد يعكس إنفاق الموظفين والعاملين في سلاسل الإمداد يُقدَّر بـ800 مليون ريال.

ومن أبرز ما كشفته نتائج التقرير أن كل مليون ريال سعودي من المساهمة المباشرة لماكدونالدز يُولّد ما يعادل 2.2 مليون ريال إضافية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عبر القطاعات المختلفة، مما يؤكد قوة الأثر التضاعفي لنشاط الشركة في الاقتصاد الوطني.



التواجد الميداني وحجم الخدمات

يبٌلغ عدد مطاعم ماكدونالدز السعودية 438 مطعمًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة، حيث قدّمت خلال فترة التقرير أكثر من 121 مليون وجبة، منها أكثر من 89 مليون وجبة داخل المطاعم، إضافة إلى أكثر من 32 مليون وجبة عبر خدمة التوصيل إلى المنازل والجهات المختلفة.



التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية

كما أشار التقرير أن عمليات ماكدونالدز في المملكة أسهمت في دعم أكثر من 22,500 وظيفة تشمل 13,078 وظيفة مباشرة داخل المطاعم والإدارة، و9,450 وظيفة غير مباشرة عبر سلاسل الإمداد والقطاعات المرتبطة.

وامتد الاستثمار إلى تطوير الكوادر البشرية، حيث استثمرت الشركة أكثر من 4.6 مليون ريال سعودي في برامج التدريب والتطوير، وقدّمت خلال الفترة ذاتها أكثر من 2,500 ساعة تدريبية، ومنحت أكثر من 6,000 شهادة في مجالات تشغيل المطاعم وخدمة العملاء وقيادة الفريق، مما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل للشباب السعودي.



المسؤولية المجتمعية: شراكة حقيقية مع المجتمع

أبرز التقرير أيضًا الحضور المجتمعي الفاعل لماكدونالدز، حيث تجاوزت ساعات العمل التطوعي لفريق الشركة أكثر من 53,000 ساعة لدعم مبادرات متنوعة شملت الجمعيات المحلية، وزيارات المدارس، ومبادرات الاستدامة البيئية. كما قدّمت الشركة أكثر من 4 ملايين ريال سعودي في تبرعات لدعم المنظمات المعنية بذوي متلازمة داون، والشباب السعودي المبتكر، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التبرع بأكثر من 28,000 وجبة لصالح المدارس والأسر المحتاجة والأيتام والمناسبات الثقافية والدينية.

وتندرج كافة هذه المبادرات تحت منصة ماكدونالدز السعودية للمسؤولية المجتمعية «منكم وفيكم»، والتي تجسّد التزام الشركة بأن تكون جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع السعودي، من خلال دعم المبادرات المحلية، وتمكين الفئات المختلفة، والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع الذي تنتمي إليه.



الالتزام بالمستقبل: استثمار متواصل في السوق السعودي

تؤكد ماكدونالدز التزامها طويل الأمد تجاه السوق السعودي من خلال استثمار أكثر من 312 مليون ريال سعودي في إنشاء مطاعم جديدة وتحديث المطاعم القائمة، وهو ما يمثل نحو 11% من إجمالي الإنفاق مع الموردين، مما يعكس التزامها بالمستقبل وثقتها في مستقبل المملكة ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الأمير مشعل بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود، الرئيس التنفيذي والمالك لشركة الرياض العالمية للأغذية (ماكدونالدز السعودية)، «يعكس هذا التقرير حصيلة عامٍ من العمل الدؤوب والمتواصل والالتزام الراسخ بأداء دور فاعل في مسيرة التنمية الوطنية. لقد آمنّا منذ البداية بأن مسؤولية القطاع الخاص لا تقتصر على تحقيق النمو التشغيلي، بل تمتد لتشمل الإسهام في بناء قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة تُسهم في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وما كان لهذا الأثر أن يتحقق إلا في ظل البيئة التنموية الداعمة التي توفّرها قيادتنا الرشيدة، وما يوليه القطاع الخاص من ثقة ورعاية تُمكّنه من أداء دوره في مسيرة البناء والتنمية لتكون ماكدونالدز شريكًا فاعلًا في دعم التنمية، وتمكين الكوادر الوطنية الشابة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تترك أثرًا ملموسًا ومستدامًا يخدم هذا الوطن العزيز».

تعمل ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية عبر شركة الرياض العالمية للأغذية بصفتها الوكيل الحصري في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية، وشركة علي رضا للخدمات الغذائية المحدودة بصفتها الوكيل الحصري في جدة والمناطق الغربية والجنوبية. تحرص الشركة على مواءمة علامتها التجارية العالمية مع الثقافة المحلية، والالتزام بتقديم منتجات حلال، ودعم الموردين المحليين، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030.