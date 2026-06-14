أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم (الأحد)، أن واشنطن ماضية نحو توقيع اتفاق مع إيران، موضحاً أنه سيتم التخلص من اليورانيوم الإيراني المخصب بموجب الاتفاق.



وقال هيغسيث في تصريحات لشبكة «سي بي إس نيوز»: «نحن على مسار توقيع الاتفاق مع إيران، والمسألة ليست ما إذا كنا سنوقعه، بل متى سنوقعه»، مضيفاً أن «مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك أو تسعى أو تشتري سلاحاً نووياً أبداً».



وأشار إلى أنه سيتم عقد محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على آليات ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، لافتاً إلى أن واشنطن ستشارك في عملية التخلص من اليورانيوم الإيراني المخصب، مبيناً أنه تم تحديد 60 يوماً لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران.



وأضاف: «يمكن تطهير مضيق هرمز من الألغام خلال 30 يوماً».



وحول الحرب في لبنان، استبعد وزير الدفاع الأمريكي أن تعرقل الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الاتفاق المرتقب مع إيران.



وقال هيغسيث: «نتابع من كثب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وهو أمر يجب أن يتوقف»، مطالباً إيران بكبح جماح حزب الله.



واعتبر أن رد إسرائيل على حزب الله اتسم بضبط النفس إلى حد كبير، إدراكاً منها أنها على وشك التوصل إلى اتفاق.



من جهة أخرى، أظهرت تصريحات مسؤولين إيرانيين وجود تباينات داخلية بشأن الاتفاق المرتقب.



وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن أسفه لأن الأشخاص الذين يعملون ضمن مهام رسمية بهدف صون المصالح الوطنية يُتهمون بالخيانة.



وهاجم بزشكيان التلفزيون الإيراني الذي قال إنه يجب أن يعبر عن المراجع، مبيناً أن أخطر تهديد لإيران يتمثل بالانقسام الداخلي.



وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن القومي هو المعيار المعتمد، وأن المجلس توصل إلى قناعة بوجوب مواصلة مسار المفاوضات، وهو من وافق على استمرار الحوار، مبيناً أن على جميع التيارات داخل البلاد الالتزام بالقرارات المستندة إلى توجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.