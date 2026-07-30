أدانت حكومة السودان واستنكرت -بأشد العبارات- الهجمات العدوانية التي نفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران انطلاقاً من الأراضي العراقية، واستهدفت منشآتها البترولية والحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة السعودية، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في بيان، رفض السودان القاطع لأي اعتداء يمس سيادة السعودية أو يهدد أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الأمن والسلم الإقليميين، وتوسيع دائرة التوتر في المنطقة.

وجدد السودان تضامنه الكامل مع السعودية، ودعمه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها.