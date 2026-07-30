اجتاحت عاصفة قوية جنوب شرقي البرازيل، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتسببت في اضطرابات واسعة في ريو دي جانيرو وساو باولو ومدن أخرى، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام برازيلية.

وتسببت رياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة في اقتلاع عشرات الأشجار وانتزاع أسقف مبان وإسقاط جدران وحدوث انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي.

وأدت العاصفة الناجمة عن جبهة هوائية باردة تحركت فوق البحر، إلى اضطراب حركة النقل، إذ أغلقت طرق، وتأثرت خدمات مترو الأنفاق وعمليات الموانئ والرحلات الجوية في مطار سانتوس دومونت المحلي بمدينة ريو دي جانيرو.

ولقي شخصان مصرعهما في ريو دي جانيرو إثر انهيار جدار، وفقًا لما ذكره موقع "جي 1" الإخباري نقلًا عن إدارة الإطفاء، كما أبلغ عن فقدان أحد الصيادين.

وفي ساو باولو، لقي شخصان حتفهما جراء سقوط أشجار، بحسب شبكة (سي إن إن البرازيل)، كما توفي شخص آخر بعد انقلاب قارب.