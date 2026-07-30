أجلت السلطات الإسبانية مساء الأربعاء، سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في متنزه وطني على الحدود مع البرتغال، بينما حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من وضع بالغ الخطورة بسبب الحرائق.

واندلع الحريق بالقرب من بلدة فيرموسيلي في متنزه أريبس ديل دويرو الوطني الواقع في منطقة قشتالة وليون شمال غربي البلاد، كما فرضت السلطات أوامر بالبقاء في المنازل على سكان قريتين مجاورتين بسبب الخطر الذي يهددهم، بحسب الحكومة الإقليمية.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية إعلان قوات الحرس المدني إجلاء نحو 950 شخصًا من المنطقة المتضررة، بينهم نزلاء دار لرعاية المسنين في بلدة موجا دي ساياجو.

وأوضح رئيس الوزراء، أن إسبانيا تكافح حاليًا 10 حرائق غابات متفاوتة الشدة، داعيًا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، في ظل توقعات باستمرار موجة حر جديدة حتى يوم الأحد.