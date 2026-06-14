على مقربة من ساحل فنزويلا، تقع كوراساو في جنوب البحر الكاريبي، جزيرة صغيرة في مساحتها، كبيرة في موقعها التاريخي والجغرافي، فمساحتها لا تتجاوز 444 كيلومترًا مربعًا، لكنها كانت عبر قرون نقطة عبور بين القارات، وممرًا للتجارة والهجرة والاستعمار، ومكانًا لم يعرف العزلة يومًا رغم حجمها المحدود.



تولا والرفض



لاحقًا، انتقلت السيطرة إلى الهولنديين، لتصبح كوراساو جزءًا من منظومة تجارية واسعة في الكاريبي، ومن هذا الواقع القاسي، تشكّل مجتمع متعدد اللغات والهويات، ومن رحم معاناة سكانها، جاءت ثورة تولا عام 1795 كواحدة من أبرز لحظات المقاومة في تاريخ الجزيرة.



بلهجة هولندية



وصلت اللعبة إلى كوراساو عبر التأثير الهولندي، ثم تحولت تدريجيًا إلى جزء من الهوية الاجتماعية، خصوصًا مع استمرار الارتباط بهولندا، وفتح أبواب الاحتراف أمام لاعبين حملوا جذور الجزيرة إلى ملاعب أوروبا.



ومن هذه الزاوية، برز دور المدرب الهولندي ديك أدفوكات، الذي بنى مشروعًا يعتمد على المزج بين لاعبين محترفين في أوروبا، وآخرين ينتمون إلى الجيل المحلي.



أبرز الأسماء



ومن أبرز الأسماء التي تمثل هذا الجيل لياندرو باكونا، وجونيور باكونا، وإيلوي روم، إلى جانب كينجي غورّي ويوريان غاري.



تحوّلت إلى حكاية



كانت المنافسة في المجموعة على أشدها بين جامايكا، المرشحة الأولى للتأهل، وكوراساو، المفاجأة التي بدأت تكبر جولة بعد أخرى، فقد هزمت الجزيرة الصغيرة برمودا بسباعية نظيفة، وتخطت جامايكا بهدفين من دون رد، قبل أن تدخل الجولة الأخيرة وهي تعرف أن التعادل في كينغستون يكفيها لكتابة التاريخ، محافظة على تماسكها حتى النهاية، لتنتزع تعادلًا سلبيًا منحها صدارة المجموعة بـ12 نقطة، مقابل 11 نقطة لجامايكا، وبطاقة العبور إلى مونديال 2026.



أصغر دولة



لم يكن التأهل حدثًا كرويًا عاديًا، فكوراساو أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ كأس العالم، وكتبت واحدة من أكثر قصص التصفيات إثارة، بعدما عبرت من هامش الخريطة الكروية إلى أكبر مسرح في اللعبة.



المجموعة الخامسة



في مونديال 2026، لن تكون كوراساو مجرد منتخب يبحث عن مشاركة رمزية، إنما ستكون واحدة من القصص التي تمنح البطولة سحرها الخاص، فالجزيرة الصغيرة ستقف في المجموعة الخامسة أمام ألمانيا، والإكوادور، وساحل العاج، حاملة معها حكاية مكان عرف كيف يحوّل الهامش إلى حضور، والحلم البعيد إلى واقع.