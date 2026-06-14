أكد مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان أن حارس المنتخب مانويل نوير سيبدأ أساسياً في المباراة أمام كوراساو، المقررة اليوم، ليخوض بذلك خامس مشاركة له في كأس العالم.



وقال ناغلسمان: «جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة، ومانويل نوير سيبدأ المباراة».



وستمثل المواجهة أمام منتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، الظهور الأول للحارس «البالغ من العمر 40 عاماً» مع المنتخب الألماني منذ نحو عامين.



وكان نوير قد خاض آخر مباراة دولية له مع المنتخب الألماني، ضمن رصيده البالغ 124 مباراة، عندما خسرت ألمانيا أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا 2024.



وأعاد ناغلسمان الحارس نوير من اعتزاله الدولي بعدما ساهم في تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني وبلوغ الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.



واضطر بطل كأس العالم 2014 إلى التعامل مع إصابة نوير في عضلة الساق خلال الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم 2026، ولم يشارك في الفوز الودي على فنلندا بنتيجة (4-0)، ولا في الانتصار على الولايات المتحدة بهدفين لهدف.



ويعني إشراك نوير أساسياً بقاء أوليفر باومان، الذي شغل في الغالب مركز الحارس الأول لألمانيا خلال العامين الماضيين، على مقاعد البدلاء.