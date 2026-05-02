تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من يوم غد ( الأحد) في استقبال طلبات إتاحة رفع طلبات استثناء التقاعد المبكر للدراسة عبر نظام «فارس» لشاغلي الوظائف الإدارية، التعليمية، بند الأجور، المستخدمين و المهندسين لمن أكمل 20 سنة خدمة.

يستمر التقديم حتى إغلاق النظام رسميا في الحادي والعشرين من شهر مايو الحالي. وبينت الوزارة أن الخطة الزمنية لدراسة الطلبات تتمثل في مراجعة وتدقيق الطلبات خلال فترة التقديم ورفع الطلبات في 2026/6/7م واعتماد طلب التقاعد المبكر في نظام«فارس» بعد صدور الموافقة، على أن يكون تاريخ التقاعد نهاية العام الدراسي الحالي 1447هـ واشارت إلى أن اعتماد طلب التقديم لا يترتب عليه قبول، اذ تتم دراسة الطلبات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة ويتم استقبال طلبات الاستثناء إلكترونيًا عبر النظام.