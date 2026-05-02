الفرص اليوم مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.



واشار تقرير لمركز الأرصاد اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تتحوّل بعد الظهيرة على الجزء الشمالي جنوبية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية، تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.