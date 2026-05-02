يستضيف فريق الفتح نظيره نيوم عند تمام الساعة 6:50 من مساء اليوم السبت على ملعب نادي الفتح باﻷحساء وذلك ضمن لقاءات الجولة 31 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



يدخل الفريقان هذا اللقاء بطموحات مختلفة، ففريق الفتح يطمح ﻻستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز واﻻبتعاد عن شبح الهبوط إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 32 نقطة حصدها من 8 انتصارات ومثلها تعادلات و13 خسارة، وله من اﻷهداف 36 وعليه 49 هدفاً.



فيما يخوض نيوم هذا اللقاء بطموح المنافسة على المقعد اﻵسيوي ويسعى للفوز ولا غيره ﻹبقاء آماله في حصد المقعد، ويحتل نيوم المركز الـ8 برصيد 40 نقطة حصدها من 11 انتصاراً و7 تعادلات و12 خسارة، وله من اﻷهداف 38 وعليه 42 هدفاً.