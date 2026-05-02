رئيس الاتحاد الفلسطيني يحرج إنفانتينو ويرفض مصافحة ممثل إسرائيل

رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب مصافحة نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي باسم الشيخ سليمان، رغم إلحاح شديد من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في لحظة متوترة أثارت انتباه الوفود المشاركة في المؤتمر السنوي للفيفا (الكونغرس 76).

وقعت الواقعة، أمس الخميس، في مدينة فانكوفر الكندية، إذ استدعى إنفانتينو الرجوب وسليمان إلى المنصة الرئيسية بعد كلماتهما أمام المؤتمر، في محاولة للجمع بينهما وتعزيز صورة «الوحدة والتعاون» على حد وصفه.

ووضع إنفانتينو يده على ذراع الرجوب ودعاه مرات عدة للاقتراب ومصافحة نظيره الإسرائيلي، لكن الرجوب رفض الاقتراب أو المصافحة، وغادر المنصة وسط احتجاج واضح.

وفي تصريحات لاحقة، أوضح الرجوب موقفه قائلاً إنه لا يستطيع مصافحة شخص يمثل «حكومة فاشية وعنصرية»، معتبراً أن الرياضة يجب أن لا تُستخدم لـ«تبييض» السياسات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن «الكرامة الوطنية» تأتي قبل أي لقطة بروتوكولية.

من جانبها، قالت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني سوزان شلبي إن الرفض جاء احتجاجاً على محاولات «تبييض الفاشية والإبادة»، مشيرة إلى أن مثل هذه الدعوة تنفي جوهر الكلمة التي ألقاها الرجوب حول معاناة الرياضة الفلسطينية.

يأتي هذا الموقف في سياق التوترات المستمرة بين الاتحادين داخل الفيفا، إذ يطالب الجانب الفلسطيني باتخاذ إجراءات ضد الأندية الإسرائيلية التي تنشط في المستوطنات بالضفة الغربية.

ويتولى جبريل الرجوب، القيادي البارز في حركة فتح، رئاسة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم منذ سنوات، ويُعرف بمواقفه السياسية الحازمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، إذ سبق له أن هدّد بانسحاب فلسطين من الفيفا إذا لم تُتخذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب «الانتهاكات الممنهجة» ضد الرياضة الفلسطينية، بما في ذلك تقييد حركة اللاعبين والحكام، وتدمير المنشآت الرياضية.

يأتي الحدث قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي وقت يستمر فيه الاتحاد الفلسطيني في رفع قضايا إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد قرارات الفيفا المتعلقة بإسرائيل.