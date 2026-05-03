أعلن علماء من معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أمس، عن رصد سبع مجموعات نشطة من البقع الشمسية التي تشكلت على الجانب المواجه لكوكب الأرض، ما يشير إلى تصاعد ملحوظ في النشاط المغناطيسي للشمس مع اقتراب دورتها الـ25 من ذروتها القصوى.

وأوضح مختبر علم الفلك الشمسي التابع للمعهد أن هذه البقع تشهد توهجات ضعيفة في الغالب ما يؤدي إلى هدر الطاقة، إذ تشكلت حالياً سبع مجموعات من البقع الشمسية على الجانب المواجه للأرض إحداها على الأقل، وهي المجموعة رقم (4420) مصنفة ضمن أعلى فئة وهي (بيتا-غاما-دلتا).

ويشير الخبراء، إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض احتياطيات الطاقة الإجمالية للشمس بشكل طفيف خلال الساعات الـ24 الماضية، إلا أنها لا تزال كافية لإنتاج أكثر من 20 توهجاً يومياً، موضحين أن التوهجات نفسها تتسم بالضعف والاعتدال في الغالب، ما يشير بوضوح إلى أن الشمس تعمل في وضع «التوهجات المتتالية»، إذ تستهلك الطاقة في أحداث صغيرة متكررة.

وأكدوا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على انتقال الشمس إلى وضع تراكم الطاقة لأحداث قوية، على الرغم من أن احتمال حدوث ذلك، وفقاً لتقديرات النماذج الحالية، لا يزال يراوح بين 20 و30%، لافتين إلى أن النشاط الجيومغناطيسي منخفض، وأن من المتوقع أن يبدأ الثقب الإكليلي التالي بالتأثير على الشمس، لكنه لن يكون ذا تأثير كبير.