يبدو أن نادي ميلان الإيطالي لم يغلق بعد ملف التعاقد مع لاعب كريستال بالاس المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا، إذ كشفت تقارير صحفية إيطالية عن نية النادي إعادة التفكير في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

مفاوضات سابقة

وكانت مفاوضات سابقة بين الطرفين قد توقفت بعد ظهور مشكلة في الركبة خلال الفحص الطبي، وهو ما أثار تحفظات طبية أدت إلى تجميد الصفقة بشكل كامل في ذلك الوقت.

توضيح من الجهاز الفني

مدرب كريستال بالاس أوليفر جلاسنر أشار إلى أن فشل الفحص الطبي لم يكن مفاجئاً، موضحاً أن اللاعب كان يعاني من تورم في الركبة لفترة طويلة، لكنه استمر في اللعب رغم ذلك خلال الأشهر التي سبقت سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

قرار علاجي وتأهيل تدريجي

ورغم هذه الإصابة، اختار ماتيتا عدم الخضوع لعملية جراحية، مفضلاً الاعتماد على برنامج علاجي وتأهيلي، في خطوة تهدف للحفاظ على جاهزيته البدنية والاستعداد للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها كأس العالم 2026.

عودة قوية إلى المستطيل الأخضر

بعد غياب استمر نحو ستة أسابيع، عاد المهاجم الفرنسي إلى المشاركة مع فريقه، ونجح في تقديم أداء لافت، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً خلال آخر تسع مباريات في مختلف البطولات.

ميلان يراقب والوضع المالي يصب في مصلحته

بحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن إدارة ميلان قد تعيد إدراج اسم ماتيتا ضمن قائمة أهدافها الصيفية، خصوصاً مع وجود وكيل أعماله بول لاتوش في مدرجات ملعب سان سيرو خلال مواجهة ميلان ويوفنتوس التي انتهت بالتعادل السلبي.

كما أشار التقرير إلى أن ميلان قد يستفيد من وضعية عقد اللاعب، الذي سيدخل عامه الأخير مع كريستال بالاس في الصيف القادم، ما قد يدفع النادي الإنجليزي للموافقة على بيعه مقابل مبلغ أقل لتجنب رحيله مجاناً لاحقاً.