نُفّذ مساء الخميس حكم الإعدام بحق رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية، باستخدام الحقنة المميتة، بعد إدانته بجريمة تعود إلى نحو 50 عاماً.

تفاصيل الجريمة

كان جيمس إرنست هيتشكوك (70 عاماً) قد أُدين باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، وهي ابنة زوجة شقيقه، في يوليو عام 1976. وتشير سجلات المحكمة إلى أنه انتقل قبل أسابيع من الحادثة للعيش في منزل شقيقه بضواحي أورلاندو.

اعترافات وتحقيقات

ووفقاً للمحققين، أقرّ هيتشكوك عقب توقيفه بأنه عاد إلى المنزل بعد ساعات من شرب الكحول وتعاطي الماريغوانا، قبل أن يعتدي على الفتاة داخل غرفتها. وأضافت التحقيقات أنه عندما هددت الضحية بإبلاغ والدتها، حاول منعها من المغادرة وقام بخنقها.

تصاعد العنف

أفادت السلطات بأن المتهم نقل الفتاة إلى خارج المنزل، واعتدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة، ثم ترك جثتها بالقرب من شجيرات مجاورة قبل أن يعود إلى المنزل ويتصرف بشكل طبيعي.

مسار قضائي طويل

رغم اعترافه الأولي، تراجع هيتشكوك خلال محاكمته وألقى باللوم على شقيقه. وقد صدر بحقه حكم بالإعدام عام 1977 بعد إدانته بالقتل من الدرجة الأولى، قبل أن تمتد القضية عبر سلسلة من الطعون وإعادة المحاكمة، وتبعت ذلك سنوات من الاستئنافات، وأعيد الحكم عليه بالإعدام أعوام 1988 و1993 و1996.