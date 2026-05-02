أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» اليوم نجاح الإطلاق التجريبي الأول لصاروخ «سويوز-5» من قاعدة بايكونور في كازاخستان، مؤكدة أن جميع مراحل الإطلاق والانفصال جرت وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ الجديد ينتمي إلى فئة الحوامل المتوسطة، وتم تطويره ليكون بديلاً لتقنيات سابقة، معتمداً على محرك (RD-171MV) الذي يعد من بين الأقوى عالمياً ضمن فئته.

وأضافت أن «سويوز-5» قادر على حمل حمولات تصل إلى 17 طناً إلى المدار الأرضي المنخفض، ما يعزز كفاءة عمليات الإطلاق ويخفض تكاليفها مقارنة بالمنظومات السابقة، خصوصاً في مجال وضع الأقمار الصناعية في مدارات قريبة من الأرض.

ويمهد هذا النجاح لاستخدام الصاروخ في إطلاق المهام التجارية والعلمية ضمن مشروع «بايتيريك» المشترك مع كازاخستان، كما يتوقع أن يشكل عنصراً أساسياً في تطوير صواريخ ثقيلة مخصصة للمهام بعيدة المدى.