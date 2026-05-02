دعت السفارة الأمريكية في لندن مواطنيها المقيمين في المملكة المتحدة إلى توخي أعلى درجات الحيطة في الأماكن العامة، والتحلي بالهدوء، مع مراجعة خططهم الأمنية الشخصية بشكل منتظم.

ويأتي هذا التحذير عقب إعلان السلطات البريطانية رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى ثاني أعلى درجة، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية.

وأوضحت السفارة، في بيان رسمي، أن الزيادة الأخيرة في مستوى التهديد تعود إلى تنامي نشاط جماعات متشددة، إلى جانب تصاعد تحركات تيارات يمينية متطرفة داخل بريطانيا.

وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت مستوى التهديد من «كبير» إلى «شديد» الخميس، في أعقاب حادثة طعن ذات دوافع معادية للسامية وقعت شمال لندن في وقت سابق من الأسبوع.

ويعني هذا التصنيف أن احتمالية وقوع هجوم إرهابي خلال الأشهر الستة القادمة باتت مرتفعة بشكل ملحوظ.