أعلنت الشرطة النمساوية، أمس (السبت)، توقيف رجل يبلغ من العمر 39 عاماً، للاشتباه في تورطه بقضية وضع سم فئران داخل عبوات غذاء مخصص للأطفال، في واقعة وصفتها الشركة المصنعة بأنها محاولة ابتزاز.

عبوات ملوثة عبر عدة دول

وكانت السلطات الألمانية قد كشفت الشهر الماضي عن العثور على خمس عبوات تم التلاعب بها من منتجات أغذية الأطفال التابعة للعلامة التجارية الألمانية «هيب»، في كل من النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، قبل أن يتم استهلاكها. ولا تزال عبوة سادسة يُعتقد بوجودها داخل النمسا مفقودة حتى الآن.

شبهة ابتزاز مالي

ورغم عدم إفصاح شركة «هيب» عن تفاصيل دقيقة بشأن عملية الابتزاز، أفادت تقارير إعلامية نمساوية بأن الشركة تلقت رسالة بريد إلكتروني في مارس الماضي تطالب بدفع مليوني يورو خلال ستة أيام.

تأخر في اكتشاف التهديد

وبحسب المعلومات، لم تنتبه الشركة للرسالة إلا بعد مرور أسبوعين على انتهاء المهلة المحددة، إذ كانت قد أُرسلت إلى بريد إلكتروني جماعي لا يخضع للمراجعة بشكل منتظم.

تحقيقات مستمرة

ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية بشكل كامل، في ظل مخاوف تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية الموجهة للأطفال في الأسواق الأوروبية.