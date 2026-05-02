فيما سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة المعتزلة سهير زكي مساء اليوم (السبت) إثر معاناة طويلة مع المرض، تكشف «عكاظ» بعضاً من المعلومات والأسرار الدفينة التي احتفظت بها الراحلة في وجدانها، وأثرت بشكل مباشر في مسيرتها الفنية.

لقاء نادر

ظهرت سهير زكي في أحد اللقاءات النادرة في 2004 مع الفنانة فيفي عبده في برنامج «سلام مربع» على قناة «ART»، قالت خلاله بإن علاقتها بالرقص والفن بدأت في سن مبكرة، وهي في الـ 9 من عمرها.

كما تحدثت عن أولى خطواتها في عالم الفن، وقالت: «كنت في عيد ميلاد صاحبتي، وواحدة شافتني وقالتلي تعالي اشتغلي معايا، إنتي موهوبة، وأقنعت والدتي بالعافية».

اكتشاف الموهبة

وأضافت زكي «اكتشف موهبتي في الرقص سعيد أبو السعد والمخرج محمد سالم في عام 1962، والتليفزيون كان سببًا مباشرًا في شهرتي»، وقالت: «كنت في حفلة في إسكندرية، واتعرضت على التلفزيون، ومن وقتها اتشهرت».

وتابعت: عملت في السينما المصرية بالتمثيل والرقص، وشاركت في التمثيل بـ 74 عملًا ما بين أفلام ومسلسلات، ومن أبرز أفلامها: «مطلوب زوجة فورًا»، و«عائلة زيزي»، و«أنا وهو وهي»، و«زوجتي والكلب»، «الراجل اللي باع الشمس».

تزوجت سهير زكي من المصور محمد عمارة، وبدأت علاقتهما أثناء مشاركتها في فيلم سينمائي من تصويره، وأنجبت منه ابنها «محمد».

الشاه ونيكسون

وأكدت سهير خلالها لقائها مع فيفي عبده رقصها أمام محمد رضا بهلوي، شاه إيران السابق، كما أطلق عليها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون لقب «أم زغروطة»، وجاء ذلك بعدما رقصت أمامه في إحدى الحفلات وسأل عنها الرئيس السادات بعد أن جذبه صوت «زغرودتها».

وقالت عن فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات: «أيام السادات وجيهان الله يمسيها بالخير أنا جوزت ولادهم وشاركت فى أعياد ميلادهم»، وأنها اشتهرت في تلك المرحلة بلقب «البنت البلطية».

صداقة قوية

وأوضحت زكي بأنها كانت تربطها صداقة قوية بالفنانة العالمية الراحلة إليزابيث تايلور، وقدمت لها هدية من خان الخليلي عبارة عن «منقوشة وغوايش وفصوص زرقاء، ووضعتها داخل علبة قطيفة».

عزومة العندليب وغضب الست

وفي ختام اللقاء، قالت إن أسعد أيام حياتها عندما عزمها العندليب عبدالحليم حافظ في منزله بالزمالك علي الغداء، كما ذكرت أنها رقصت على ألحان أغنية «أنت عمري» لأم كلثوم وهو ما أغضب كوكب الشرق.

اعتزال الفن

واعتزلت سهير زكي في بداية التسعينات، وأرجعت سبب اعتزالها إلى ارتفاع تكاليف العمل الفني والتي أصبحت عبئًا كبيرًا عليها.