استغرب نادي الرائد من قرار لجنة تراخيص الأندية بعدم منح النادي الرخصة المحلية، رغم تأكيدها استيفاء جميع المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة المعتمدة، وأوضح في بيان رسمي تم بثه على موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «x»، هذا نصه: «عملت إدارة النادي خلال الفترة الماضية على استكمال كافة الجوانب التنظيمية والإدارية، التزامًا منها بتطبيق المعايير المطلوبة، مشددةً على أن النادي أوفى بجميع الاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة» .



وأضاف البيان: «أن إدارة النادي ستتقدم باستئناف رسمي خلال المدة النظامية، مع تمسكها بحقها الكامل في مراجعة القرار، مؤكدةً في الوقت ذاته استمرارها في العمل بشفافية ومهنية لخدمة النادي وجماهيره، والسعي لتحقيق تطلعاته على مختلف الأصعدة».



ويأتي هذا البيان في ظل الجدل الذي أثاره قرار لجنة التراخيص، خصوصًا أن نادي الرائد يُعد من الأندية التي تسعى لتطوير بنيتها التحتية والإدارية وفق أعلى المعايير.



يذكر أن لجنة تراخيص الأندية كانت قد أعلنت قائمة الأندية الحاصلة على الرخصة المحلية للمشاركة في دوري يلو، التي لم يتواجد من بينها نادي الرائد.