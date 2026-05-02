أبدى لاعب الأهلي البرازيلي ويندرسون جالينو استياءه من محتوى نُشر عبر حساب نادي النصر في منصة «x»، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي.



وجاء تعليق جالينو عبر حسابه الشخصي في الإنستغرام متسائلًا: «كيف يمكنك نشر بوست كهذا بعد إصابة خطيرة؟ هل هذا مصدر سعادتك؟»، في إشارة إلى المقطع المنشور اليوم.



وكانت المباراة قد انتهت بفوز النصر بهدفين دون مقابل، وشهدت تعرض اللاعب لإصابة خلال مجرياتها، ما أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الرياضية حول المحتوى المتداول.