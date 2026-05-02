خرج الفتح بتعادل ثمين مع مضيفه نيوم بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الفتح في انطلاقة لقاءات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية لنيوم الذي تقدم بهدف مبكر عن طريق سعيد بن رحمة (د:2)، وفي الشوط الثاني ضاعف علاء آل حجي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني (د:47)، ومن ثم انتفض الفتح واستطاع أن يقلص النتيجة بواسطة مراد باتنا (د:66)، قبل أن يدرك التعادل زميله سفيان بن دبكة (د:85)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.



وبهذه النتيجة، يحقق الفتح تعادله التاسع ويصل للنقطة 33 في المركز الـ12، فيما حقق نيوم تعادله التاسع ووصل للنقطة 41 في المركز الثامن.