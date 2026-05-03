شهدت محافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما أقدمت جدة وعمّة على قتل رضيع ومحاولة إنهاء حياة شقيقته، عبر حقنهما بمادة الكلور السامة، في محاولة مدبرة لإجبار والدتهما على مغادرة منزل الزوجية.

بدأت تفاصيل الواقعة بالظهور عقب نقل الرضيع «رحيم»، البالغ من العمر 35 يوماً، إلى المستشفى في حالة حرجة. وزعمت المتهمتان أن الطفل تعرض للدغ من ثعبان داخل المنزل، مستندتين إلى وجود علامتين في صدره تشبهان آثار اللدغ.

غير أن شكوك الطبيبة المعالجة، نتيجة طبيعة الإصابة وتناقض روايات الأسرة، دفعت إلى إبلاغ الجهات المختصة، التي باشرت التحقيق على الفور.

وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط المنزل، لم يتم رصد أي تسلل لكائنات أو أشخاص غرباء، لتكشف التحريات لاحقاً أن العلامتين ناتجتان عن استخدام «سرنجات» لحقن الطفل بمادة الكلور الخام، ما أكد وجود شبهة جنائية وراء الحادث.