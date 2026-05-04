تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من إلقاء القبض على مدير إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامه بالتحرش بإحدى الطالبات داخل مكتبه، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وكانت منصات التواصل قد شهدت خلال الساعات الماضية انتشار فيديو أثار حالة من الغضب والاستياء بين المستخدمين، حيث ظهر فيه شخص يُزعم أنه مدير مدرسة يقوم بتصرفات غير لائقة مع طالبة داخل مكتبه.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة فحص المقطع والتأكد من صحته وهوية المتهم.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين مغادرته محافظة الجيزة متوجهًا إلى محافظة سوهاج. وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبطه بمحل اختبائه.

وتم اقتياد المتهم إلى جهة الاختصاص، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي من المنتظر أن تشمل تفريغ الفيديو، والاستماع لأقوال الطالبة وأسرتها، وكذلك شهود الواقعة.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم تتابع الواقعة عن كثب، مشددة على عدم التهاون مع أي سلوكيات تمس سلامة الطلاب أو تخالف القيم التربوية، مع اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة بحق المتهم.

وقد أثارت الواقعة موجة واسعة من المطالبات بتشديد الرقابة داخل المدارس، وتفعيل آليات حماية الطلاب، خصوصا في المراحل التعليمية المختلفة، لضمان بيئة تعليمية آمنة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وجه بوضع مدرسة «هابي لاند» الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، على خلفية واقعة اعتداء جسدي من أحد مسؤولي المدرسة على إحدى الطالبات.

كما كلف إدارة المدرسة بتشكيل لجنة من الوزارة لإدارتها مؤقتًا، مع إحالة جميع المسؤولين للتحقيق بالشؤون القانونية.

وأكد الوزير أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون معها تحت أي ظرف، وأوضح أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.