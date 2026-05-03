كشف مصدر مقرب من الفنان الراحل هاني شاكر أن الساعات الأخيرة من حياته شهدت تدهورًا صحيًا حادًا داخل أحد المستشفيات الكبرى في فرنسا، حيث جرت محاولات متكررة لإنعاشه عقب تراجع حالته بشكل مفاجئ، إلا أنها لم تنجح، ليفارق الحياة صباح اليوم قبل إعلان الأسرة رسميًا عن الوفاة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

أفاد مصدر لـ«عكاظ» بأن الفنان الراحل كان برفقة نجله شريف وزوجته نهلة ومدير أعماله داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن الأسرة تواصل استكمال الإجراءات والترتيبات الخاصة بنقل الجثمان من فرنسا إلى مصر.

وأوضح المصدر أنه من المقرر وصول الجثمان إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، على أن يتم التشييع والدفن الأربعاء، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الرسمية الخاصة بالسفر والدفن.

نعي نجله

ونعى شريف نجل هاني شاكر والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، قائلًا: «لم أفقد أبًا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

مشواره الفني

بدأ الفنان هاني شاكر مسيرته الفنية مطلع السبعينات، حيث ظهر لأول مرة عام 1972 من خلال عمل غنائي من ألحان الموسيقار محمد الموجي، وهو الظهور الذي مثّل انطلاقة حقيقية في مشواره الغنائي.

وفي عام 1974 طرح ألبومه الأول «يا ريتك معايا»، الذي أسهم في تثبيت اسمه على الساحة الغنائية، وقدم من خلاله ملامح شخصيته الفنية ذات الطابع الرومانسي التي لاقت قبولًا واسعًا لدى الجمهور.

تعاون مع كبار الشعراء

وخلال سنوات مشواره، تعاون هاني شاكر مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين في مصر، من بينهم: صلاح الشربيني وحسن أبو السعود وبهاء الدين محمد ومصطفى كامل وخالد البكري، ما أتاح له تقديم مجموعة واسعة من الأغنيات التي تنوعت بين الحب والفراق والحنين، لترسخ مكانته كأحد أبرز الأصوات الرومانسية في مصر والعالم العربي.