انتقل إلى رحمة الله تعالى، السفير أحمد محمد عجلان، بعد معاناة مع المرض، عقب مسيرة مهنية حافلة بالعطاء في العمل الدبلوماسي وخدمة الوطن.



وشغل الفقيد عدداً من المناصب في وزارة الخارجية، إذ عمل وزيراً مفوضاً، وتولى مهمات دبلوماسية في عدة دول من بينها قطر والسويد والصين، كما تولى قيادة عدد من الإدارات، وكان مديراً للأمن في وزارة الخارجية.



والفقيد شقيق صالح، وسالم، ورحمة، والدكتور عبدالعزيز (وكيل وزارة الزراعة سابقاً)، ونجاة، ونسرين، وانتصار، ووالد لينا، وخالد، وسماهر، وعبدالرحمن، وعبدالعزيز، وفهد، وابن عم السفير عبدالباقي أحمد عجلان.