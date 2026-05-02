«رأيته يخونني في مكتبه!».. زوجة فنان عربي تخرج في فيديو لتفجر فضيحة الموسم

في مشهد بدا وكأنه لقطة من فيلم درامي، تحولت حياة فنان عربي فجأة إلى ساحة مكشوفة أمام الملايين، بعد أن قررت شريكة حياته تمزيق ستار السرية وفضح ما يحدث خلف الأبواب المغلقة. لم يكن مجرد إعلان انفصال عابر، بل كانت صرخة مدوية كشفت عن «مستنقع» من الخيانات التي انتهت بمواجهة وجهاً لوجه في مكان لم يتوقعه أحد، لتشتعل منصات التواصل الاجتماعي بسؤال واحد: من هو هذا الفنان الذي سقطت أقنعته في لحظة غدر؟

بعد منشورات نارية أعلنت فيها باميلا الكاشي انفصالها عن زوجها الفنان اللبناني رشيد فوعاني، بسبب الخيانة وزعمها امتلاكها ثبوتيات مرئية تكشف سقوطه المتكرر في مستنقع الخيانة، ظن كثيرون أن حساباتها تعرضت للاختراق بسبب قسوة الاتهامات. ودفعها هذا التشكيك للخروج في مقطع فيديو مباشر، أكدت فيه أن كل كلمة نشرتها تمثلها، وأنها اضطرت للحديث علناً لأن حياة الشهرة لم تعد تترك لها خياراً سوى كشف الحقيقة للجمهور مباشرة.

الزوجة: «رأيته بعيني في المكتب»

فجّرت باميلا مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت أنها رأت زوجها يخونها «مصادفة» داخل مكتب الشركة التي افتتحها بفضل دعمها ومساندتها له. وأكدت أنها تحملت لسنوات طويلة خيانات متكررة واستغلالاً وضغوطاً من أجل الحفاظ على بيتها وسمعتها، لكن رؤية الخيانة «واضحة أمام عينيها» كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وجعلتها تختار كرامتها فوق كل اعتبار.

ولم تكتفِ باميلا بفضح زوجها، بل شنت هجوماً حاداً على النساء اللواتي يطاردن الرجال المتزوجين. وأوضحت أن زوجها خانها مع العديد من النساء على مدار سنوات طويلة، ورغم علمها بتلك العلاقات وصبرها الطويل أملاً في «ستر بيتها»، إلا أن الحادثة الأخيرة جعلت استمرار الزواج أمراً مستحيلاً.

ووسط هذه العاصفة، وجهت باميلا رسالة مؤثرة لابنها، وشاركت صورته وقالت له: «من أجل عينيك، قمت بحذف كل شيء». وأكدت أنها تريد لابنها أن يكبر ويرى والدته امرأة قوية حافظت على كرامتها وكرامته.

وبينما يتصدر هذا الفيديو «الترند»، يبقى الجمهور في حالة ترقب لأي رد رسمي من الفنان رشيد فوعاني، الذي بات اسمه مرتبطاً بواحدة من أضخم فضائح الوسط الفني أخيراً.