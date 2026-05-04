كشفت دراسة سريرية رائدة نتائج مبشرة عن دواء جديد يعمل بآلية جديدة تماماً: يُفكك ويُزيل بروتين KRAS G12D السرطاني بدلاً من مجرد تعطيله.

ونشرت دراسة سريرية حديثة في المرحلة الأولى في مجلة نيو إنغلاند الطبية، أظهرت فيها فعالية واعدة للدواء التجريبي setidegrasib المعروف سابقاً بـASP3082 في مرضى سرطان الرئة وسرطان البنكرياس المتقدمين، وهما من أصعب أنواع السرطان علاجاً.

وركزت الدراسة، التي قادها فريق دولي بقيادة الدكتور وونغكي بارك من مركز ميموريال سلون كيترينغ، على مرضى يحملون طفرة KRAS G12D، التي تُعد محركاً رئيسياً لنمو السرطان، إذ تظهر هذه الطفرة في نحو 40% من حالات سرطان البنكرياس و5% من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

وشملت التجربة 203 مرضى في 28 مركزاً عبر عدة دول، كانوا قد فشلوا في علاجات سابقة، إذ تم تحديد جرعة 600 ملغ وريدياً مرة أسبوعياً كجرعة مثالية للمراحل التالية، إذ يتميز دواء setidegrasib بآلية عمل جديدة ومبتكرة، وبدلاً من أن يُعطل البروتين السرطاني فقط ويوقفه مؤقتاً، فإن الدواء يوسمه مثل «علامة»، ثم يجبر الخلية السرطانية على تفكيك هذا البروتين تماماً وإزالته نهائياً من داخلها.



وتوصلت الدراسة إلى نتائح بارزة عند استخدام الجرعة المعتمدة، ففي سرطان الرئة أظهرت انخفاض حجم الأورام بنسبة 36%، مع متوسط فترة بدون تفاقم بلغ 8.3 أشهر، وفي سرطان البنكرياس أظهرت تحسناً بنسبة 24%، مع متوسط بقاء عام بلغ 10.3 أشهر لدى مرضى تلقوا علاجات مكثفة سابقة، وانخفاضاً ملحوظاً في مستويات البروتين المستهدف داخل الأورام ومؤشرات الورم في الدم.

كما أظهرت الفحوصات أن الدواء نجح في تقليل مستويات البروتين المستهدف داخل الأورام، إلى جانب خفض مؤشرات الورم في الدم، ما يعزز من فهم فعاليته البيولوجية.

وبالنسبة للآثار الجانبية، فقد كان العلاج مقبولاً بشكل عام؛ إذ ظهرت بعض الأعراض مثل الطفح الجلدي والحكة والغثيان، لكنها كانت في الغالب خفيفة إلى متوسطة ويمكن التعامل معها طبياً.

ويعمل الباحثون حالياً على إجراء تجارب إضافية لمقارنة الدواء بالعلاجات المتاحة، إلى جانب تطوير أدوية أخرى تعتمد على الفكرة نفسها، ما قد يوسّع نطاق هذا النهج ليشمل أنواعاً مختلفة من السرطان في المستقبل.