كشفت لغة الأرقام الصارمة، في منافسات دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي، دوراً محورياً وجوهرياً للنجم السنغالي ساديو ماني، الذي تحوّل إلى ضمانة حقيقية لتحقيق النقاط الثلاث في كل مواجهة يظهر فيها بقميص العالمي، إذ خاض الفريق معه 22 مباراة انتهت جميعها بالفوز دون أي تعثر يذكر وبنسبة نجاح بلغت 100%؛ مما يعكس التأثير النفسي والفني الكبير الذي يفرضه اللاعب على أرض الملعب.

وفي المقابل يظهر الوجه الآخر والقاتم للفريق حين يغيب ساديو ماني عن التشكيلة الأساسية، إذ خاض النصر 9 مباريات دون ماني لم يتذوق فيها طعم الانتصار إلا في 4 مواجهات فقط بينما تكبد الفريق 4 خسائر مدوية أمام كل من القادسية مرتين والأهلي والهلال، إضافة إلى وقوعه في فخ التعادل خلال لقاء وحيد أمام الاتفاق مما يضع علامات استفهام كبرى حول قدرة المنظومة على التعويض حين يغيب الأسد السنغالي عن المشهد.

وتؤكد هذه الإحصاءات الصادمة أن وجود ساديو ماني يتجاوز كونه إضافة هجومية بل هو صمام أمان يمنح الفريق توازنا تكتيكيا يفتقده بوضوح في غيابه مما يجعل الاعتماد عليه ضرورة لا غنى عنها في مشوار المنافسة على اللقب المحلي هذا العام، لاسيما أن نزيف النقاط الذي حدث في غيابه كان سبباً مباشراً في فقدان نقاط الصدارة في محطات مهمة من عمر المسابقة.