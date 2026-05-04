يؤكد الحارس الأهلاوي إدوارد ميندي حضوره المميز مع فريقه بعدما بات ثاني أكثر حارس في تاريخ النادي حفاظًا على نظافة الشباك في دوري المحترفين السعودي برصيد 40 مباراة، خلف الحارس المخضرم ياسر المسيليم الذي يتصدر القائمة بـ46 مباراة.

وعلى مستوى الموسم الحالي من دوري روشن، يشتعل التنافس بين نخبة الحراس على لقب الأكثر حفاظًا على الشباك النظيفة، حيث يتقاسم الصدارة حارس النصر البرازيلي بينتو بـ13 مباراة نظيفة خلال 18 مشاركة، إلى جانب ميندي الذي حقق الرقم ذاته في 23 مباراة، فيما يلاحقهم حارس الهلال المغربي ياسين بونو بـ12 مباراة نظيفة خلال 22 مواجهة.

وتعكس هذه الأرقام قوة التنافس بين حراس الدوري، في ظل تقارب المستويات وتعدد الأسماء القادرة على صناعة الفارق، سواء عبر التصديات الحاسمة أو الحفاظ على توازن فرقهم في اللحظات الحاسمة.