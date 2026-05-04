في حكم نهائي وبات، قضت محكمة النقض المصرية، اليوم (الإثنين)، برفض الطعن المقدم من أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حادثة دهس أمين الشرطة».

وبهذا الحكم، يصبح القرار نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن، ليُغلق أحد أبرز الملفات القضائية التي شغلت الرأي العام الرياضي خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الحكم

كانت محكمة جنايات مطروح قد أصدرت حكماً سابقاً بمعاقبة اللاعب بالحبس مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية وسحب رخصة القيادة، بعد إدانته بالتسبب في وفاة المجني عليه نتيجة حادثة سير.

كما سبق لمحكمة الاستئناف أن أيدت الحكم، قبل أن يلجأ دفاع اللاعب إلى محكمة النقض، مطالباً بإلغائه بدعوى وجود أخطاء قانونية وقصور في التسبيب، إلا أن المحكمة رفضت الطعن موضوعاً.



تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2024، حين صدم اللاعب بسيارته أحد المواطنين (أمين شرطة) أثناء عبوره الطريق الساحلي بمنطقة العلمين، ما أسفر عن وفاته متأثراً بإصاباته.

وكشفت التحقيقات آنذاك تجاوز السرعة القانونية، وقيادة السيارة تحت تأثير مواد مخدرة، وهي الاتهامات التي استندت إليها المحكمة في حكمها بالإدانة.

التصالح بين فتوح وأسرة الضحية

وشهدت القضية تصالحاً بين أسرة المجني عليه والمتهم، بعد دفع تعويض مالي، ما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية في شق القتل الخطأ، مع استمرار العقوبة المقضي بها في المخالفات الأخرى المرتبطة بالواقعة.