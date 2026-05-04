أعلنت السفارة السعودية في المغرب عن إتاحة منح دراسية تعليمية مجانية طويلة المدى للدارسين المغاربة، في مختلف التخصصات بالجامعات السعودية، ضمن مبادرة «ادرس في السعودية».

جميع المراحل الدراسية

وتشمل المنح جميع المراحل التعليمية، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتينة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في مختلف المجالات، ومنها المجال التعليمي.

التقديم عبر الموقع

وأوضحت السفارة أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، الذي يتضمن المزايا والشروط.