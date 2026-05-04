أعلن الفنان المصري سعد الصغير إيقاف جميع الأنشطة الرقمية الخاصة به لمدة أسبوع كامل حداداً على وفاة أمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر.

ونشر الصغير عبر حسابه على «فيسبوك» بياناً بوقف جميع الأنشطة: «تعلن إدارة وتيم الفنان سعد الصغير حداد أسبوع كامل بدون تصوير لايف أو أي بوست أو أي شيء يخص السوشيال ميديا على روح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر».

موعد ومكان الجنازة

وستقام صلاة الجنازة على الراحل هاني شاكر الأربعاء القادم عقب صلاة الظهر بمسجد أبوشقة ببالم هيلز، والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات بالسادس من أكتوبر.