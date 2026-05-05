ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مقيماً مخالفاً لمزاولته مهنة صحية دون ترخيص والترويج لبيع دواء خاضع للرقابة وغير مصرح به للبيع، يُستخدم لحالات الإجهاض تحت إشراف طبي، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لحماية سلامة المستفيدين، والتأكد من الالتزام بالأنظمة الصحية المعتمدة في المملكة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف في منطقة الرياض، إذ صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ (100,000) ريال، وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.

وتواصل وزارة الصحة جهودها الرقابية لرصد الممارسات الصحية المخالفة، وتعزيز الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة في المملكة، داعيةً المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات صحية مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد (937)؛ بما يسهم في حماية الصحة العامة، وتعزيز سلامة الخدمات الصحية.