عاجل | الاختبارات تقترب.. «التعليم»: 28 ذي الحجة للمناطق.. و6 محرم لمكة وجدة والمدينة والطائف

مع اقتراب إسدال الستار على العام الدراسي، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور في السعودية إلى مواعيد الاختبارات النهائية وجدول الإجازة الصيفية، مع استحضار التقويم الرسمي الذي أعلنته الوزارة في وقت سابق وما يحمله من محطات حاسمة قبل انطلاقة عام دراسي جديد.

مواعيد الاختبارات النهائية

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت تفاصيل اختبارات الفصل الدراسي الثاني، إذ تنطلق في مختلف مناطق المملكة يوم الأحد 28 / 12 / 1447هـ، فيما تُعقد في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف يوم الأحد 6 / 1 / 1448هـ، وفق تنظيم يأخذ في الاعتبار خصوصية هذه المناطق.



الإجازة الصيفية.. موعد الانطلاق

وبحسب التقويم المعتمد، تبدأ الإجازة الصيفية في مناطق المملكة يوم الخميس 10 / 1 / 1448هـ، بينما تنطلق في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف يوم الخميس 17 / 1 / 1448هـ، لتفتح بذلك نافذة الراحة بعد موسم دراسي حافل.

ترقّب العام الدراسي الجديد

وتتزايد عمليات البحث عن موعد انطلاق العام الدراسي القادم، في وقت تؤكد فيه وزارة التعليم التزامها بالتقويم المعلن، بما يضمن وضوح الرؤية أمام الأسر والطلاب للاستعداد المبكر للمرحلة القادمة. ‏