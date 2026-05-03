غيب الموت الفنان هاني شاكر، بعد صراع طويل مع المرض، إثر أزمة صحية حادة ألمّت به في الفترة الأخيرة، استدعت نقله إلى غرفة العناية المركزة في باريس، حيث كان يتلقى العلاج بعد مغادرته مصر لاستكمال رحلته العلاجية في فرنسا.

أزمة صحية معقّدة

شهدت الأيام الأخيرة تدهورًا ملحوظًا في الحالة الصحية للفنان، بعد معاناته من أزمات متكررة في القولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل. ورغم تسجيل تحسن طفيف عقب الجراحة، إلا أن مضاعفات لاحقة أثرت بشكل كبير على وضعه الصحي، لتنتهي رحلته مع المرض بعد صراع مرير.

مسيرة فنية تمتد لعقود

يُعد هاني شاكر أحد أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، وأحد رموز الجيل الذهبي للموسيقى، إذ وُلد في 21 ديسمبر 1952، وبدأ مسيرته الفنية مبكرًا، قبل أن ينطلق رسميًا عام 1972 بعد أن اكتشف الموسيقار محمد الموجي موهبته.

وخلال مسيرته، قدّم أكثر من 600 أغنية، ونحو 29 ألبومًا، تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين، وحقق انتشارًا واسعًا بأعماله التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية.

«أمير الغناء العربي»

ارتبط اسم هاني شاكر بأعمال خالدة، منها «كده برضه يا قمر» و«الحلم الجميل» و«علي الضحكاية»، كما شارك في السينما والمسرح والتلفزيون، ليحجز مكانة راسخة في ذاكرة الفن العربي، ويُلقّب بـ«أمير الغناء العربي».

حضور نقابي مؤثر

لم تقتصر مسيرته على الغناء، بل امتدت إلى العمل النقابي، إذ تولى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر لفترتين متتاليتين عامي 2015 و2019، جامعًا بين الإبداع الفني والدور المؤسسي داخل الوسط الموسيقي.

برحيله، يفقد الوسط الفني العربي أحد أبرز أعمدته، وصوتًا شكّل وجدان أجيال، وترك إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الطرب العربي