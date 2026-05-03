نعى الفنان المصري عمرو دياب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم (الأحد) بعد صراع مع المرض.

شكَّل وجدان الأجيال

وكتب دياب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: «بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعى فقيد الفن العربي، المطرب الكبير الفنان هاني شاكر، صوتًا من أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال، وترك إرثًا فنيًا لا يُنسى. للفقيد الرحمة بإذن الله، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان».

انتكاسة مفاجئة

وتعرض أمير الغناء هاني شاكر لانتكاسة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، عقب فترة من التحسن النسبي، ما استدعى نقله مجددًا إلى الرعاية المركزة بمستشفى فوش في الحي السادس عشر بباريس، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل سريع ويفارق الحياة.

وشهدت حالة هاني شاكر تدهورًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وسط متابعة طبية دقيقة، ومحاولات مكثفة لإنقاذه، إلا أن حالته لم تستجب للعلاج، ليرحل تاركًا حالة من الحزن بين محبيه.