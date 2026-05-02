أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آباد اليوم (السبت) أن بلاده قدمت إلى باكستان مقترحاً يهدف إلى إنهاء الحرب المفروضة على إيران بشكل نهائي.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن آباد قوله إن الكرة باتت الآن في ملعب أمريكا للاختيار بين نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة.



بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: «للتفاوض أصوله، وإذا عاد الطرف المقابل إلى هذه الأصول سيتواصل مسار المفاوضات».



وكان مسؤول إيراني كبير قد قال لوكالة «رويترز» إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة، مبيناً أن بلاده تعتقد أن أحدث مقترح بتأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة يمثل تحولاً مهماً يهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق.



وأضاف: «بموجب هذا الإطار، تؤجل المفاوضات حول القضية النووية الأكثر تعقيداً إلى المرحلة النهائية، لتهيئة أجواء أكثر ملاءمة».



في غضون ذلك، تلقى رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.



وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن وزير الخارجية الإيراني أطلع رئيس الوزراء القطري على مسار المفاوضات الجارية وتطوراتها، وما تشهده من حراك دبلوماسي في المرحلة الحالية.



بدوره، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر، محذراً من التداعيات السلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالمياً، وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد جراء إغلاق المضيق.



وأكد رئيس الوزراء القطري على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.