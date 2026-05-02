أفصح مسؤول في البيت الأبيض، اليوم (السبت)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق.



ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله: "إن ترمب اقترح تمديد حصار إيران لأشهر بهدف خنق صادراتها، وإجبارها على توقيع اتفاق"، وهو ما أكده دبلوماسيون أوروبيون للوكالة الذين قالوا إن «الوضع الحالي بشأن إيران قد يستمر لفترة طويلة ومن المستبعد رؤية نهاية قريبة».



في الوقت ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتبر من يقول إن الولايات المتحدة لا تفوز في الحرب مع إيران خائناً، مبيناً أنه يرى أن الأداء الأمريكي في إيران جيد جداً لكنه لا يريد إعلان النصر قبل انتهاء المهمة.



وقال ترمب خلال كلمة ألقاها في ولاية فلوريدا: «نسمع اليسار المتطرف يقول: نحن لا نفوز.. لا يملكون أي قوة عسكرية متبقية.. هذا أمر لا يُصدق، بل أعتقد أنه خيانة».



وأشاد ترمب بما وصفه بـ«عبقرية» الحصار البحري، رغم استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز.



في المقابل، قال نائب قائد «مقر خاتم الأنبياء المركزي» الإيراني الجنرال محمد سردار أسدي اليوم إن احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة أمر وارد، معتبراً أن هناك أدلة أظهرت أن واشنطن لا تلتزم بأي تعهدات.



وقال سردار أسدي، في تصريحات أوردتها وكالة «فارس»، إن «تصريحات وإجراءات المسؤولين الأمريكيين تحمل في غالبها طابعاً دعائياً»، لافتاً إلى أنها تستهدف أيضاً تهدئة أسواق النفط.



وأضاف: «القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة لأي مغامرة جديدة من الجانب الأمريكي».



وكان مسؤول إيراني كبير قد قال لوكالة «رويترز» إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة، مبيناً أن بلاده تعتقد أن أحدث مقترح بتأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة يمثل تحولاً مهماً يهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق.



وأضاف: «بموجب هذا الإطار، تؤجل المفاوضات حول القضية النووية الأكثر تعقيداً إلى المرحلة النهائية، لتهيئة أجواء أكثر ملاءمة».