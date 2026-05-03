شراكات إستراتيجية بين النهدي والجمعيات الصحية

تعزيزاً لبرنامج «قوافل الأمل» وتوسيع نطاق الخدمات الصحية في القرى والمناطق النائية، قامت شركة النهدي الطبية، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية وصيدليات التجزئة، بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الإستراتيجية مع 6 جمعيات خيرية متخصصة في تقديم الرعاية الصحية بهدف توسيع نطاق قوافل الأمل وتعزيز وصول الرعاية الصحية في أرجاء المملكة.

وشملت الاتفاقيات تجديد عدد من الشراكات القائمة التي أثبتت نجاحها في تحقيق أثر ملموس خلال السنوات الماضية، إلى جانب إبرام شراكات جديدة تهدف إلى توسيع نطاق قوافل الأمل وتعزيز التغطية الجغرافية للخدمات الصحية المقدمة لتشمل عدداً أكبر من القرى والمناطق النائية في مختلف مناطق المملكة، حيث تسعى شركة النهدي الطبية لتفعيل دورها كشركة وطنية رائدة في التكامل مع القطاع الثالث غير الربحي وتمكينه من تقديم الخدمات الصحية الأساسية والاستشارات الطبية الوقائية للأفراد الأكثر احتياجاً من سكان القرى والمناطق النائية وذلك من خلال قوافل مجهزة بكوادر طبية مؤهلة تقدم الاستشارات الطبية المتخصصة، وخدمات قياس المؤشرات الحيوية والفحوصات الأولية، والتوعية الصحية والوقاية من الأمراض، وصرف الأدوية اللازمة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية: «كشركة وطنية رائدة، نؤمن بأهمية تمكين الجهات الخيرية في القطاع الثالث غير الربحي والعمل معها كشركاء في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة وفق مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030، فمنذ إطلاق مبادرة قوافل الأمل انطلقنا برؤية واضحة تهدف إلى إضافة النبضات إلى حياة الأفراد الأكثر احتياجاً للرعاية الصحية في المناطق النائية. واليوم، نفخر بما حققناه من أثرٍ ملموس، حيث تمكنا من خدمة أكثر من 108 آلاف مستفيد في 255 قرية في أرجاء المملكة، ونتطلع إلى توسيع نطاق قوافل الأمل بالشراكة مع شركائنا الحاليين والجدد، لتشمل 6 مناطق رئيسية حول أرجاء المملكة».



تتوزع الجمعيات الخيرية التي أبرمت معها النهدي هذه الشراكات الإستراتيجية في عدد من مناطق المملكة، حيث تتمركز جمعية الرحمة في المنطقة الشرقية، وجمعية شفاء في المنطقة الغربية، والجمعية الخيرية للرعاية الصحية في المنطقة الشمالية، وجمعية عناية الصحية في المنطقة الوسطى، وجمعية الإحسان في المنطقة الجنوبية، وجمعية الحياة في منطقة المدينة المنورة، كما وقّعت النهدي مذكرات تفاهم لتقديم خدمات طبية ميدانية خلال موسم الحج، لتستكمل مسيرتها في إطلاق قوافل الأمل الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن، ودعم جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.



ويُعد برنامج قوافل الأمل أحد أبرز برامج المسؤولية الاجتماعية لدى شركة النهدي الطبية، حيث يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الصحي، وتواصل النهدي تطوير هذا البرنامج بالتعاون مع القطاع غير الربحي، انسجاماً مع التوجهات الوطنية التي تقودها وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبما يعزز من بناء شراكات أكثر عمقاً وابتكاراً تسهم في خدمة عدد أكبر من المستفيدين، وتدعم استدامة المبادرات الصحية، وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية وبناء مجتمع صحي ومستدام.

