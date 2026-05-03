تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من رئيس جمهورية أوزبكستان الرئيس شوكت ميرضيائيف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلّم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف.
حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz received a written message from the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, regarding the bilateral relations between the two countries.
The message was delivered by Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah during his reception today at the ministry's headquarters in Riyadh for the Foreign Minister of the Republic of Uzbekistan, Bakhtiyar Saidov.
The reception was attended by Deputy Foreign Minister Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khreeji and the Undersecretary of the Ministry for Political Affairs, Dr. Saud Al-Sati.