تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من رئيس جمهورية أوزبكستان الرئيس شوكت ميرضيائيف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلّم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله‎ في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف.

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.