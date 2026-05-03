Japanese Finance Minister Satsuki Katayama refrained from confirming or denying whether authorities intervened to support the yen last week, following reports indicating the first intervention in the foreign exchange market since 2024.



In statements made to reporters in Samarkand, Uzbekistan today (Sunday), Katayama said, "As the Finance Minister, at this stage I am not in a position to comment," adding that "speculative movements have been ongoing for some time."

Sharp Rise



The Finance Minister's remarks came after reports indicated that Japan intervened in the foreign exchange market last Thursday to support its currency. According to an analysis by Bloomberg of central bank account data, Tokyo likely spent around $34.5 billion in that operation.



The yen recorded a sharp rise last Thursday after touching 160.72 against the dollar earlier in the same session, before continuing its gains during Friday's session.