امتنعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن تأكيد أو نفي ما إذا كانت السلطات قد تدخلت لدعم الين الأسبوع الماضي، وذلك عقب تقارير أشارت إلى تنفيذ أول تدخل في سوق الصرف منذ عام 2024.
وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين في سمرقند أوزبكستان اليوم (الأحد)، قالت كاتاياما: «بصفتي وزيرةً للمالية، في هذه المرحلة لست في موقع يسمح لي بالتعليق»، مضيفةً أن «التحركات المضارِبة استمرت لبعض الوقت».
ارتفاع حاد
تصريحات وزيرة المالية جاءت بعد تقارير أفادت بأن اليابان تدخلت في سوق الصرف يوم الخميس الماضي؛ لدعم عملتها. وبحسب تحليل أجرته «بلومبرغ» لبيانات حسابات البنك المركزي، يُرجح أن طوكيو أنفقت نحو 34.5 مليار دولار في تلك العملية.
وسجّل الين ارتفاعاً حاداً الخميس الماضي، بعد أن لامس مستوى 160.72 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة نفسها، قبل أن يواصل مكاسبه خلال جلسته الجمعة.
Japanese Finance Minister Satsuki Katayama refrained from confirming or denying whether authorities intervened to support the yen last week, following reports indicating the first intervention in the foreign exchange market since 2024.
In statements made to reporters in Samarkand, Uzbekistan today (Sunday), Katayama said, "As the Finance Minister, at this stage I am not in a position to comment," adding that "speculative movements have been ongoing for some time."
Sharp Rise
The Finance Minister's remarks came after reports indicated that Japan intervened in the foreign exchange market last Thursday to support its currency. According to an analysis by Bloomberg of central bank account data, Tokyo likely spent around $34.5 billion in that operation.
The yen recorded a sharp rise last Thursday after touching 160.72 against the dollar earlier in the same session, before continuing its gains during Friday's session.