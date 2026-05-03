امتنعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن تأكيد أو نفي ما إذا كانت السلطات قد تدخلت لدعم الين الأسبوع الماضي، وذلك عقب تقارير أشارت إلى تنفيذ أول تدخل في سوق الصرف منذ عام 2024.


وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين في سمرقند أوزبكستان اليوم (الأحد)، قالت كاتاياما: «بصفتي وزيرةً للمالية، في هذه المرحلة لست في موقع يسمح لي بالتعليق»، مضيفةً أن «التحركات المضارِبة استمرت لبعض الوقت».

ارتفاع حاد


تصريحات وزيرة المالية جاءت بعد تقارير أفادت بأن اليابان تدخلت في سوق الصرف يوم الخميس الماضي؛ لدعم عملتها. وبحسب تحليل أجرته «بلومبرغ» لبيانات حسابات البنك المركزي، يُرجح أن طوكيو أنفقت نحو 34.5 مليار دولار في تلك العملية.


وسجّل الين ارتفاعاً حاداً الخميس الماضي، بعد أن لامس مستوى 160.72 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة نفسها، قبل أن يواصل مكاسبه خلال جلسته الجمعة.