جدد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم، التزام دولة الكويت بالعمل داخل «أوبك» و«أوبك+» بانسجام وتناغم وفق روح المسؤولية الجماعية والحوار البناء والتنسيق بهدف توازن السوق النفطية.



جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك باجتماع الدول المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.



مستجدات السوق



وأكد الرومي أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الشهرية لمستجدات السوق النفطية وبما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات.



وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالاً لتنفيذ قرار التخارج من اتفاق الخفض الطوعي ورفع إجمالي الإنتاج وذلك في إطار النهج المتدرج والمتوازن وفق احتياجات السوق النفطية، إذ سيكون مقدار الزيادة 188 ألف برميل يومياً لشهر يونيو 2026، لافتاً إلى أن إنتاج دولة الكويت لشهر يونيو 2026 سيصل إلى 2.628 مليون برميل يومياً.



تعاون وتنسيق



وشدد الوزير الرومي على أن دولة الكويت باعتبارها عضواً مؤسساً في منظمة أوبك تؤكد بكل ثبات وحزم التزامها بترسيخ مبادئ التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك تحالف دول إعلان التعاون (أوبك بلس)، البالغ عددها حالياً 21 دولة، إذ يمثلان إطاراً أساسياً لاستقرار سوق النفط العالمية.



ونوه بالدور الإستراتيجي لمنظمة أوبك في المحافظة على مصالح الدول المنتجة واستقرار السوق النفطية وترسيخ حوار متوازن مع الدول المستهلكة. وبين قدرة المنظمة ونجاحها في المحافظة على توازن السوق العالمية ومواكبة نمو الاقتصاد العالمي.