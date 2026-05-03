رهن السفير الإيراني لدى إسلام آباد رضا أميري مقدم تحقيق أي اختراق في المفاوضات بتغيير السلوك الأمريكي، معتبراً أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، بعد أن طرحت طهران على واشنطن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب بشكل دائم.



وفي مقابلة مع مراسل وكالة «إرنا» في إسلام آباد، قال السفير: «إذا كانت واشنطن تسعى بصدق لحل القضايا وفتح باب المفاوضات فعليها تغيير سلوكها».



ولفت إلى أن طهران سلمت مبادرتها المكونة من 14 بنداً خلال الأيام الماضية إلى الأصدقاء الباكستانيين بصفتهم الوسيط الرئيسي في العملية الجارية، الذين قاموا بدورهم بنقلها إلى الطرف الأمريكي.



وذكر السفير الإيراني أن «باكستان تؤدي دور الوسيط الرئيسي في العملية الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وتبذل جهوداً حثيثة ومثمرة للمساعدة في إنهاء النزاع، ونحن بدورنا نثمن ونقدر هذه الجهود التي يبذلها الأشقاء الباكستانيون».



وجدد التأكيد على أن باكستان لا تزال تلعب دور الوسيط، وليس لدى إيران أي قرار بتغيير الطرف الوسيط، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي يتبنى موقفاً مماثلاً.



وأفاد بأن مساعي الوسطاء لتبادل الرسائل بين الجانبین لا تزال جارية ومتواصلة. وذكر أن طهران لا تزال مصممة على اتباع نهج الدبلوماسية؛ إلا أن كل شيء يعتمد الآن على الأمريكيين، فإذا كانوا يسعون إلى فتح باب المفاوضات فعليهم تغيير سلوكهم، وفق قوله.