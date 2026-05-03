كشفت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، فقدان اثنين من أفراد الجيش الأمريكي خلال مشاركتهما في مناورات «الأسد الأفريقي 2026» في المغرب، قرب منطقة التدريب في كاب درعة، بالقرب من مدينة طانطان.



وأعلنت «أفريكوم» في بيان على موقعها، اليوم (الأحد)، أن الجانبين الأمريكي والمغربي وأطرافاً أخرى مشاركة في المناورات، بادرت بإطلاق عمليات بحث وإنقاذ منسقة على الفور، شملت قدرات برية وجوية وبحرية. ولفتت إلى أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق، فيما تتواصل عمليات البحث.



وانطلقت في 27 أبريل، مناورات الأسد الأفريقي African Lion 26، وهو أكبر تمرين سنوي مشترك تقوده القيادة الأمريكية في أفريقيا. وتُقام المناورات في أربع دول هي غانا والمغرب والسنغال وتونس، وفق بيان «أفريكوم».



وشارك نحو 5 آلاف عنصر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 30 شركة صناعات دفاعية أمريكية، في أنشطة تهدف إلى اختبار قدرات الحرب المستقبلية في عدة مواقع خلال الفترة من 27 أبريل إلى 8 مايو 2026.



ويُنفذ التمرين بواسطة قوة المهمات للجيش الأمريكي في جنوب أوروبا-أفريقيا، ويهدف إلى «تعزيز القدرات الأمنية الجماعية لكل من الولايات المتحدة والدول الأفريقية وحلفائها الدوليين، كما يختبر التدريب قدرة القوات على تنفيذ انتشار سريع والعمل في بيئات تهديد متعددة المجالات، وفق ما ذكر بيان «أفريكوم».