سكان تكساس يحاربون «سبيس إكس».. دعوى قضائية بسبب فرقعات الصواريخ

رفع العشرات من سكان جنوب ولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك، متهمين إياها بإحداث أضرار جسيمة في منازلهم بسبب الفرقعات الصوتية العالية الناتجة عن اختبارات إطلاق الصواريخ.

ووفقاً لما نشره موقع Texas Tribune، نقلاً عن لائحة الدعوى، أكد المدعون أن اختبارات الشركة تسبب انفجارات صوتية تتجاوز سرعة الصوت، ما أدى إلى أضرار متكررة في منازلهم على مدار العامين الماضيين.

وفي متن الدعوى القضائية، تُتهم الشركة بالإهمال وانتهاك حدود الملكية الخاصة بسبب الأصوات العالية الناتجة عن إطلاق 11 صاروخاً أثناء الاختبارات في الفترة من أبريل 2023 إلى أكتوبر 2025.



ويطلب المدعون تعويضاً من الشركة عن الأضرار، التي لم تذكر قيمتها. كما يشير الموقع إلى أن الوثيقة لا تذكر ماهية الضرر المحدق الذي لحق بمنازل المتضررين.

وذكر الموقع أنه خلال الإطلاق الأول لصاروخ «ستارشيب» في عام 2023، دمرت قوة معزز الـ33 محركاً منصة الإطلاق وأطلقت حطاماً لمسافة ثلاثة أرباع الميل، وهو ما قالته الدعوى إنه «أوضح بعنف» القوة التدميرية للصاروخ.

وتقع منشأة Starbase التابعة لسبيس إكس في منطقة بوكا تشيكا بجنوب تكساس، قرب الحدود مع المكسيك، وتُستخدم لاختبار وإطلاق مركبات ستارشيب الفضائية.

وشهدت المنطقة خلال السنوات الماضية سلسلة من الاختبارات، بعضها انتهى بنجاح وبعضها الآخر بانفجارات، ما أثار شكاوى متكررة من السكان المحليين بسبب الضجيج الشديد والاهتزازات التي تسبب تشققات في الجدران والنوافذ.

ويأتي رفع الدعوى ضمن سلسلة من النزاعات القانونية والبيئية التي تواجهها سبيس إكس في تكساس، حيث يشتكي السكان من التأثيرات على الحياة اليومية، بينما تدافع الشركة عن أن نشاطها يخدم أهدافاً وطنية في استكشاف الفضاء ويوفر فرص عمل للمنطقة.