يُعد الكولاجين عنصرًا أساسيًا في دعم تماسك البشرة ومرونتها، ومع التقدم في العمر يبدأ مستواه بالانخفاض تدريجيًا، عادة بعد منتصف العشرينات، ما ينعكس على مظهر الجلد بشكل واضح على المدى الطويل.

من أبرز العلامات المبكرة لفقدان الكولاجين ضعف مرونة البشرة، وظهور الخطوط الدقيقة بشكل أوضح، إلى جانب اتساع المسام تدريجيًا وفقدان الامتلاء الطبيعي للوجه. ومع استمرار الانخفاض قد تبدو ملامح الوجه أقل تماسكًا خصوصًا في مناطق الفك وتحت العينين.

وتتسارع هذه التغيرات بفعل عوامل خارجية مثل التعرض للشمس دون حماية، التدخين، التوتر، وسوء نمط الحياة، بينما يمكن تقليل حدتها عبر العناية المبكرة بالبشرة واستخدام مكونات داعمة مثل فيتامين C والريتينول والببتيدات، إضافة إلى واقي الشمس.

ورغم ذلك، يُنظر إلى فقدان الكولاجين كجزء طبيعي من تغيّر الجلد مع الزمن، وليس كخلل، بل كعملية بيولوجية تدريجية تحدث لكل البشرة بمرور الوقت.