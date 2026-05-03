ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 5.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11.192.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 250 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 181 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وعناية، والمجموعة السعودية، وأبو معطي، وجاز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بترو رابغ، ونسيج، وسليمان الحبيب، والمعمر لأنظمة المعلومات، وعطاء الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.86%.



فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وباتك، وبان، وصدر هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسليمان الحبيب، والمجموعة السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً 56.26 نقطة ليقفل عند مستوى 22.938.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 6.4 مليون سهم.