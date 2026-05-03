ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 5.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11.192.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 250 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 181 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وعناية، والمجموعة السعودية، وأبو معطي، وجاز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بترو رابغ، ونسيج، وسليمان الحبيب، والمعمر لأنظمة المعلومات، وعطاء الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.86%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وباتك، وبان، وصدر هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسليمان الحبيب، والمجموعة السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً 56.26 نقطة ليقفل عند مستوى 22.938.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 6.4 مليون سهم.
The main Saudi stock index rose today by 5.18 points to close at 11,192.84 points, with trading values amounting to 4.2 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 250 million shares, with 181 companies' stocks recording an increase in their value, while 73 companies' stocks closed lower.
Top Gainers
The stocks of Red Sea Companies, Enaya, the Saudi Group, Abu Muti, and Jaz were the top gainers, while the stocks of Petro Rabigh, Nasseej, Suleiman Al Habib, Al-Moammar Information Systems, and Atta were the biggest losers in trading, with the rates of increase and decrease ranging between 9.98% and 4.86%.
Meanwhile, the stocks of Americana, Kayan Saudi Arabia, Batic, Ban, and Seder were the most active in terms of volume, while the stocks of Al Rajhi, Saudi Aramco, Suleiman Al Habib, the Saudi Group, and Kayan Saudi Arabia were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today up by 56.26 points to close at 22,938.40 points, with trading values amounting to 23 million riyals and a volume of traded shares reaching 6.4 million shares.