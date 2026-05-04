اطّلع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين، على جهود حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وذلك خلال استقباله قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء بحري علي بن عبدالله الأحمري، يرافقه عدد من القيادات.



وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن ما يحظى به القطاع الأمني من اهتمام يسهم في دعم كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية، مشيداً بما يقدمه منسوبو حرس الحدود من جهود في حماية الحدود، وما يشهده القطاع من تطوير مستمر في إمكاناته وقدراته.



وقدّم اللواء الأحمري لنائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أبرز جهود حرس الحدود، وما تحقق من تطور في الجاهزية الميدانية ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع.

وأعرب الأحمري عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته.

